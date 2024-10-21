اليمن: نستمر في دعم الشعب الفلسطيني وفرض الحصار على البحر الاحمر

وأوضح "عبدالاله حجر" إن خطاب السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أكد على المسار الذي اتخذته اليمن منذ بدء معركة طوفان الاقصى في7 اكتوبر منذ عام بأكمله وهو الإستمرار في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني والإستمرار في فرض الحصار على البحر الاحمر والحصار على كل ما يرد الى العدوان الصهيوني.

ولفت إلى إتخاذ إجراءات سيكون لها أثر وصدى في مراحل مستقبلية منوها أن السيد عبد الملك الحوثي أكد على ان استشهاد المجاهد يحيى السنوار لن يزيد المقاومة إلا إصرارا وقوة واستبسالا في ميادين الجهاد وهذا يعكسه إخواننا المجاهدين والمقاتلين من حماس في داخل غزة والمناطق العربية الفلسطينية المحتلة ويعكس ايضا التصاعد الكبير في الأهداف التي يستهدفها الطيران المسيّر وكذلك الصواريخ البالستية.

وأشار إلى أن السيد عبد الملك الحوثي يعتمد على القوات التي لا تزال تطور نفسها يوما بعد يوم وتلحق بالكيان الصهيوني خسائر كبيرة ولعل استهداف حيفا ما يسمى بـ"تل ابيب" بصواريخ وطيران مسير هو إنذار فقط، ونحن الآن في المرحلة الخامسة وهناك مراحل قادمة ومفاجآت لا تحسب لأحد".

وكانت قد توعدت القيادات اليمنية السياسية والعسكرية خلال الأيام الأخيرة بمواصلة المسار التصعيدي في العمليات العسكرية في البحار وكذلك بالقصف بالصواريخ والمسيرات في عمق فلسطين المحتلة في إطار المرحلة الخامسة من التصعيد.

وتشدد الأوساط اليمنية الرسمية والشعبية على الاستمرار بجبهة إسناد فلسطين ولبنان، في وقت تتواصل العمليات العسكرية البحرية والبرية للجيش اليمني ضد الكيان الإسرائيلي.

انتهی**1426