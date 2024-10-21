مسؤول إسرائيلي: الكلفة اليومية للجيش بجبهة لبنان 134 مليون دولار

وأضاف أن نفقات يوم واحد من القتال في لبنان تبلغ نحو 134 مليون دولار وقد تزداد قريبا، مشيرا إلى أن تكاليف الذخيرة المستخدمة في لبنان مرتفعة للغاية.

وأكد المسؤول الإسرائيلي أن توسع الحرب يقتضي زيادة الميزانية في ظل غياب مصادر التمويل.

وأظهرت بيانات حديثة مواصلة تراجع نمو الاقتصاد الإسرائيلي خلال الربع الثاني من العام الجاري، وذلك على خلفية استمرار الحرب التي تشنها "إسرائيل" على قطاع غزة وتوسعها إلى لبنان.

وذكرت دائرة الإحصاء المركزية أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.3 بالمائة فقط على أساس سنوي في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران الماضيين، انخفاضا من مستوى نمو بنسبة 0.7 بالمائة التي أعلن عنها في الشهر السابق، و1.2 بالمائة التي أعلن عنها في أغسطس/آب الماضي.

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