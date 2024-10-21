٢١‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١١:٠١ ص
رمز الخبر: 85634483
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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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مسؤول إسرائيلي: الكلفة اليومية للجيش بجبهة لبنان 134 مليون دولار

٢١‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١١:٠١ ص
رمز الخبر: 85634483
مسؤول إسرائيلي: الكلفة اليومية للجيش بجبهة لبنان 134 مليون دولار

طهران/ 21 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- أعلنت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مسؤول اقتصادي إسرائيلي رفيع أن تحمل حرب طويلة في الشمال والجنوب صعب على الاقتصاد الإسرائيلي، لافتا إلى أن توسع الحرب في الشمال كلف 6.7 مليارات دولار منذ بداية سبتمبر/أيلول الماضي.

وأضاف أن نفقات يوم واحد من القتال في لبنان تبلغ نحو 134 مليون دولار وقد تزداد قريبا، مشيرا إلى أن تكاليف الذخيرة المستخدمة في لبنان مرتفعة للغاية.

وأكد المسؤول الإسرائيلي أن توسع الحرب يقتضي زيادة الميزانية في ظل غياب مصادر التمويل.

وأظهرت بيانات حديثة مواصلة تراجع نمو الاقتصاد الإسرائيلي خلال الربع الثاني من العام الجاري، وذلك على خلفية استمرار الحرب التي تشنها "إسرائيل" على قطاع غزة وتوسعها إلى لبنان.

وذكرت دائرة الإحصاء المركزية أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.3 بالمائة فقط على أساس سنوي في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران الماضيين، انخفاضا من مستوى نمو بنسبة 0.7 بالمائة التي أعلن عنها في الشهر السابق، و1.2 بالمائة التي أعلن عنها في أغسطس/آب الماضي.

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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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