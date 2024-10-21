اعتقالات متواصلة في بيت لحم والخليل ورام الله والبيرة

وأفادت وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، نقلا عن مصادر أمنية، قولها بأن قوات الاحتلال اعتقلت تامر خصيب من قرية أم صفا شمال غرب رام الله، وشادي فتحي أبو نعيم (27 عاما) من قرية المغير، وعبود سليم من سلواد شرق رام الله بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وأضافت أن تلك القوات اقتحمت قرية دير أبو مشعل شمالا واعتقلت كلا من: زهدي زهران، وشاكر زهران، وأمين زهران، وعاهد زهران، وعدي زهران، ومحمود جبريل زهران، وبراء ديب الهندي، ومحمد زهران بعد مداهمة منازلهم.

وأشارت المصادر، إلى أن قوات الاحتلال تحتجز نحو 30 مواطنا من القرية، وتخضعهم للتحقيق الميداني، بالتزامن مع مواجهات اندلعت في القرية، أطلقت خلالها قنابل الغاز السام، دون أن يبلغ عن إصابات حتى اللحظة.

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كما أعلنت الوكالة نقلا عن مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من، حسين علي ديرية (57 عاما)، ومحمد علي ثوابته (55 عاما)، ومحمد معاذ ثوابته (13 عاما)، وثائر محمد طقاطقة (23 عاما)، من بيت فجار جنوبا، إضافة إلى محمد أشرف رمضان (14 عاما) من بلدة الدوحة غربا، وحسن أحمد صلاحات (20 عاما) من جناته شرقا، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

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وفي السياق، أعلنت نقلا عن مصادر أمنية أن قوات الاحتلال داهمت عدة احياء بمدينة الخليل وفتشت منازل في جبل الرحمة وواد الهريا والجلدة والمنطقة الجنوبية وعبثت بمحتوياتها واحتجزت عددا من المواطنين لعدة ساعات واعتقلت الشاب محمد عمر مجاهد التميمي.

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال، حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها، وفتشت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

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