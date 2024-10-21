الرئيس بزشكيان يتوجه غدا إلى روسيا للمشاركة في اجتماع البريكس

وسیشارك بزشكيان الاجتماع الرئيسي لقادة دول البريكس الذي سيعقد تحت عنوان "تعزيز التعددية من أجل التنمية وارساء الأمن العالمي العادل"، وكذلك يحضر الاجتماع الموسع للدول الأعضاء في البريكس والاجتماع الأول لبريكس بلس حول موضوع " لنبنى عالما افضل معا" وسيلقى كلمة في الاجتماع.

وسيجتمع الرئيس بزشكيان أيضا مع رؤساء روسيا والصين وبيلاروسيا وقرغيزستان ورئيس وزراء الهند وبعض القادة والمسؤولين الآخرين الذين سيشاركون في اجتماع البريكس.

ومن المقرر عقد القمة الـ16 لدول البريكس في كازان بروسيا في الفترة من 22 إلى 24 تشرين الأول/أكتوبر.

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