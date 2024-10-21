٢١‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١:٤٥ م
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85634754
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رئيس جمعية الهلال الاحمر الايراني؛

توثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الکیان الإسرائيلي سيعرض في الجمعية العالمية للصليب الأحمر

٢١‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١:٤٥ م
رمز الخبر: 85634754
توثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الکیان الإسرائيلي سيعرض في الجمعية العالمية للصليب الأحمر

طهران/ 21 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- غادر رئيس جمعية الهلال الأحمر الايراني طهران متوجها إلى جنيف للمشاركة في اجتماع الجمعية العالمية لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر حيث من المقرر أن يعرض توثيق انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الکیان الإسرائيلي الغاصب.

وسيجري خلال هذه الزیارة لقاء مع رئيس لجنة الصليب الأحمر وأمين لجنة الصليب الأحمر ورئيس الاتحاد الوطني للسكان والتشاور مع الأمين العام للاتحاد مع التركيز على تقديم الإغاثة للمناطق التي مزقتها الحرب في لبنان وغزة.

ومن بين القضايا المهمة الأخرى التي يتابعها رئيس جمعية الهلال الأحمر الايراني في المحافل الدولية تقديم وثائق حول انتهاكات حقوق الإنسان إلى المحافل الدولية، وبناء مستشفى ميداني ومتابعة الهجوم على مستشفى الهلال الأحمر الإيراني.

ومن بين الأجندة الأخرى لرئيس جمعية الهلال الأحمر في رحلته إلى جنيف اللقاء مع رؤساء الجاليات الوطنية الأخرى للتعاون الثنائي ونقل الخبرات والجهود المبذولة لوقف الحرب في لبنان وغزة، .

انتهی**1426

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