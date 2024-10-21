٢١‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٢:٤٠ م
رمز الخبر: 85634859
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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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11 ألفا و400 معتقل في سجون الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة

٢١‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٢:٤٠ م
رمز الخبر: 85634859
11 ألفا و400 معتقل في سجون الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة

طهران/21 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- ارتفعت عدد حالات الاعتقال بالضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023، إلى 11 ألف و400 معتقل.

وأفاد بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، اليوم الإثنين، بأن قوات الاحتلال اعتقلت خلال الساعات الـ 24 الماضية، 18 فلسطينيا من الضفة، بينهم طفلان وأسرى سابقون.

وأوضح أن سلطات الاحتلال تواصل عمليات التحقيق الميداني في بلدة دير أبو مشعل/رام الله، دون أن يتسّن التأكد من حالات الاعتقال في البلدة لاستمرار العملية، مشيراً إلى أن عمليات التحقيق الميداني تصاعدت مؤخراً بشكل كبير في كافة المحافظات، وطالت المئات من الشبان.

ولفتت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تتضمن المعتقلين من الضفة دون غزة، والتي تقدر أعدادهم بالآلاف.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

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٠ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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