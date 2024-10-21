٢١‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٧:٠٣ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85635064
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سماع دوي انفجار في منطقة المزة بالعاصمة السورية دمشق

٢١‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٧:٠٣ م
رمز الخبر: 85635064
سماع دوي انفجار في منطقة المزة بالعاصمة السورية دمشق

طهران / 21 تشرين الأول / أكتوبر / إرنا - سمع، مساء اليوم في منطقة المزة بالعاصمة السورية دمشق، دوي انفجار سيارة جراء استهداف، وتشير المعلومات الأولية إلى أنه عملية اغتيال نفذتها "إسرائيل"؛ وفقا لوكالة سبوتنيك الاخبارية.

وقال مسؤول في محافظة دمشق : إن الانفجار وقع جراء "عدوان استهدف منطقة دوار الشرقية بالقرب من فندق غولدن مزة".

من جانبها، أكدت مصادر إعلامية أن الاستهداف تسبب باحتراق سيارة مقابل فندق جولدن المزة؛ بينما اشارت مصادر سورية الى، أن "المركبة استهدفت بالقرب من مجلس عزاء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار".

الى ذلك، اوضحت وكالة "سبوتنيك" للانباء، أن "الشخص المستهدف بالعدوان الإسرائيلي على دمشق، كان قد خرج للتو من العزاء المقام للسنوار، والمعلومات تشير إلى أن الهجوم الإسرائيلي تم بصاروخ موجّه أطلقته طائرة إسرائيلية".

انتهى ** ح ع 

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