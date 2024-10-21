سماع دوي انفجار في منطقة المزة بالعاصمة السورية دمشق

وقال مسؤول في محافظة دمشق : إن الانفجار وقع جراء "عدوان استهدف منطقة دوار الشرقية بالقرب من فندق غولدن مزة".

من جانبها، أكدت مصادر إعلامية أن الاستهداف تسبب باحتراق سيارة مقابل فندق جولدن المزة؛ بينما اشارت مصادر سورية الى، أن "المركبة استهدفت بالقرب من مجلس عزاء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار".

الى ذلك، اوضحت وكالة "سبوتنيك" للانباء، أن "الشخص المستهدف بالعدوان الإسرائيلي على دمشق، كان قد خرج للتو من العزاء المقام للسنوار، والمعلومات تشير إلى أن الهجوم الإسرائيلي تم بصاروخ موجّه أطلقته طائرة إسرائيلية".

انتهى ** ح ع