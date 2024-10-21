٢١‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٨:٠٦ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85635106
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سانا : استشهاد مدنيين اثنين جراء عدوان إسرائيلي استهدف سيارة في حي المزة بدمشق

٢١‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٨:٠٦ م
رمز الخبر: 85635106
سانا : استشهاد مدنيين اثنين جراء عدوان إسرائيلي استهدف سيارة في حي المزة بدمشق

طهران/21 تشرین الأول/أکتوبر/ارنا-استشهد مدنيان جراء عدوان إسرائيلي استهدف سيارة في حي المزة بدمشق؛ حسب ما أفادت وکالة الانباء السوریة (سانا).

ونقلت سانا عن "مصدر عسكري" قوله : حوالي الساعة 05 : 17 مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً مستهدفاً سيارة مدنية في حي المزة السكني بدمشق، ما أدى إلى استشهاد مدنيين اثنين وإصابة 3 آخرين، ووقوع أضرار مادية بالممتلكات الخاصة في المنطقة المحيطة.

وسمع، مساء اليوم في منطقة المزة بالعاصمة السورية دمشق، دوي انفجار سيارة جراء استهداف؛ تشير المعلومات الأولية إلى أنه عملية اغتيال نفذتها "إسرائيل"؛ وفقا لوكالة سبوتنيك الاخبارية.

وقال مسؤول في محافظة دمشق : إن الانفجار وقع جراء "عدوان استهدف منطقة دوار الشرقية بالقرب من فندق غولدن مزة".

من جانبها، أكدت مصادر إعلامية أن الاستهداف تسبب باحتراق سيارة مقابل فندق جولدن المزة؛ بينما اشارت مصادر سورية الى، أن "المركبة استهدفت بالقرب من مجلس عزاء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار".

الى ذلك، اوضحت وكالة "سبوتنيك" للانباء، أن "الشخص المستهدف بالعدوان الإسرائيلي على دمشق، كان قد خرج للتو من العزاء المقام للسنوار، والمعلومات تشير إلى أن الهجوم الإسرائيلي تم بصاروخ موجّه أطلقته طائرة إسرائيلية".

انتهی**2054

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