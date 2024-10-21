ممثل الجهاد الإسلامي في سوريا ينفي خبر استهداف النخالة وأي من كوادر الحركة في دمشق

واوضح السنداوي في تصريح لـ "RT" الاخبارية، انه "لم يتم استهداف أي من كوادر الحركة أو حتى الأمين العام زياد النخالة".

الى ذلك لفتت "روسيا اليوم" حول ضحايا الغارة، بأن "الحديث حتى الآن عن مقتل شخص واحد كان داخل السيارة المستهدفة، ووجدت إلى جانب السيارة بطاقة لعسكري سوري ولكن حتى الآن لا يوجد تأكيدات رسمية".

وسمع، مساء اليوم في منطقة المزة بالعاصمة السورية دمشق، دوي انفجار جراء استهداف سيارة، وتشير المعلومات الأولية إلى أنه عملية اغتيال نفذتها "إسرائيل"؛ وفقا لوكالة سبوتنيك الاخبارية.

وقال مسؤول في محافظة دمشق : إن الانفجار وقع جراء "عدوان استهدف منطقة دوار الشرقية بالقرب من فندق غولدن مزة".

من جانبها، أكدت مصادر إعلامية أن الاستهداف تسبب باحتراق سيارة مقابل فندق جولدن المزة؛ بينما اشارت مصادر سورية الى، أن "المركبة استهدفت بالقرب من مجلس عزاء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار".

الى ذلك، ذكرت وكالة "سبوتنيك" للانباء، أن "الشخص المستهدف بالعدوان الإسرائيلي على دمشق، كان قد خرج للتو من العزاء المقام للسنوار، والمعلومات تشير إلى أن الهجوم الإسرائيلي تم بصاروخ موجّه أطلقته طائرة إسرائيلية".

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