محادثات بين وزيري خارجية إيران والبحرين

وجرت في اللقاء محادثات بين وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني حول اهم القضايا الاقليمية والدولية والعلاقات الثنائية.

كما التقى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، خلال زيارته إلى المنامة.

وكان وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي قد وصل إلى العاصمة البحرينية المنامة على رأس وفد عصر الاثنين في إطار مشاوراته ولقاءاته الإقليمية.

وتعد المنامة الوجهة العاشرة لجولات وزير الخارجية الايراني الإقليمية.

وفي ختام زيارته الى المنامة سيتوجه عراقجي والوفد المرافق له إلى الكويت.

وكان وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي قد قام خلال الفترة الاخيرة بعدة جولات في المنطقة زار خلالها لبنان وسوريا والسعودية وقطر والعراق وسلطنة عمان والأردن ومصر واسطنبول بتركيا، وذلك في إطار المشاورات الإقليمية والتحركات الدبلوماسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن آخر التطورات في غزة ولبنان والجهود المبذولة لوقف جرائم الكيان الصهيوني.

والتقى عراقجي خلال هذه الزيارات نظراءه وكبار المسؤولين في هذه الدول وتبادل معهم الآراء ووجهات النظر حول القضايا الراهنة.

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