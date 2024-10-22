عراقجي: البريكس فرصة مهمة لتعزيز التعددية في السياسة الخارجية الإيرانية

وقال عراقجي، خلال تقديمه تقريرًا عن الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس الجمهورية للبحث حول التعاون المشترك بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودول البريكس: في اجتماع لاستعراض التعاون المشترك بين إيران ودول البريكس، عقد برئاسة الدكتور بزشكيان وبحضور بعض زملائي في الحكومة منهم رئيس مكتب رئيس الجمهورية ووزراء؛ الطرق والتنمية الحضرية، والنفط ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، والصناعة والتعدين والتجارة ، والشؤون الاقتصادية والمالية، ومحافظ البنك المركزي، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي، والنائب السياسي لرئيس مكتب رئيس الجمهورية.

وأضاف: تمت مناقشة حلول المشاكل والعقبات وتسريع تنفيذ ودفع التفاهمات والاتفاقيات والمشاريع المشتركة بين بلادنا وأعضاء البريكس بشكل تفصيلي وتم تبادل الآراء ووجهات النظر.

وقال وزير الخارجية: إن البريكس فرصة خاصة ومهمة لتعزيز التعددية في السياسة الخارجية لجمهورية إيران الإسلامية، ومن ناحية أخرى، يمكن لبلادنا أن تكون شريكًا موثوقًا واستراتيجيًا لجميع أعضاء هذه المجموعة من خلال الاستفادة من قدرات اقتصادية وجيوسياسية وفيرة جدا.

وأضاف: بعد الانتهاء من الجولة الخامسة لزيارات دول المنطقة والعودة إلى طهران، سنتوجه إلى مدينة قازان الروسية برفقة رئيس الجمهورية والوفد رفيع المستوى من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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