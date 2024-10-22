عراقجي: إيران والبحرين لديهما نوايا حسنة لحل وتسوية المشاكل

وقال عراقجي في مقابلة مساء الاثنين: إن الزيارة إلى البحرين هي استمرار للزيارات السابقة إلى المنطقة، وخاصة في الخليج الفارسي، حيث هدفنا الرئيسي هو التشاور بشأن التطورات في المنطقة.

وأضاف: ومن الطبيعي أن تجري مباحثات أخرى إلى جانب المناقشات المتعلقة بالمنطقة.

وتابع عراقجي: إن إحياء العلاقات بين البلدين وإعادة فتح السفارات يجب أن يتما بشكل تدريجي وصبر وتأن، وما زالت هنالك مسافة تفصلنا للوصول إلى تلك النقطة.

وقال وزير الخارجية: هناك حسن نية لدى الجانبين الإيراني والبحريني لحل وتسوية المشاكل.

ووصل وزير الخارجية عباس عراقجي إلى الكويت مساء الاثنين على رأس وفد لمواصلة المشاورات والاجتماعات الإقليمية.

وكان وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي قد وصل إلى العاصمة البحرينية المنامة على رأس وفد عصر الاثنين في إطار مشاوراته ولقاءاته الإقليمية.

واجتمع عراقجي الى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ووزير خارجية عبداللطيف بن راشد الزياني.

وتعد الكويت الوجهة العاشرة من زيارات وزير الخارجية الايراني الاقليمية في الفترة الاخيرة.

وكان وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي قد قام خلال الفترة الاخيرة بعدة جولات في المنطقة زار خلالها لبنان وسوريا والسعودية وقطر والعراق وسلطنة عمان والأردن ومصر واسطنبول بتركيا، وذلك في إطار المشاورات الإقليمية والتحركات الدبلوماسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن آخر التطورات في غزة ولبنان والجهود المبذولة لوقف جرائم الكيان الصهيوني.

والتقى عراقجي خلال هذه الزيارات نظراءه وكبار المسؤولين في هذه الدول وتبادل معهم الآراء ووجهات النظر حول القضايا الراهنة.

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