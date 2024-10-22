الكرملين: 96% من المدفوعات المتبادلة بين إيران وروسيا تتم بالعملتين الوطنيتين

وأكد المكتب الصحفي للكرملين: أن رئيسي البلدين يولان اهتماما خاصا لتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية. وبلغ نمو التجارة المتبادلة بين البلدين في عام 2023، رغم انخفاضه الطفيف، ما مجموعه أربعة مليارات دولار.

كما أعلنت هذه المؤسسة الإعلامية: أن نمو التجارة المتبادلة بين البلدين من نهاية يناير إلى أغسطس هذا العام بلغ 12.4%، وهو رقم قياسي. وتبلغ حصة العملات الوطنية في المدفوعات المتبادلة أكثر من 96%.

وأكد المكتب الصحفي للكرملين أن روسيا وإيران تنفذان مشاريع مشتركة كبيرة في مجال النقل والطاقة. ويتطور أيضًا ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب، وتتوسع العلاقات بين إيران وروسيا.

في هذه الأثناء، تستضيف روسيا قادة ومسؤولين رفيعي المستوى من مجموعة البريكس في قازان هذا الأسبوع، ومن المقرر أن يجتمع الرئيسان الايراني مسعود بزشكسان والروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء.

وقال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، مساء الاثنين: إن بوتين سيعقد اجتماعا وحوارا ثنائيا مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان، الأربعاء.

واضاف: سيعقد الاجتماع الرئيسي والرسمي لقادة مجموعة البريكس يوم الأربعاء حول موضوع "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالمي العادل".

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