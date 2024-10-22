حزب الله يوثق استهداف تجمع لجنود الاحتلال قرب موقع راميا عند الحدود

وأظهرت المشاهد توثيقاً مصوّراً دقيقاً، تضمّن بوضوح الكشف عن فتحةٍ مستحدثة في الجدار الإسمنتي، الذي أنشأه الاحتلال عند الحدود الجنوبية للبنان مع فلسطين المحتلة، استخدمت لدخول القوة الإسرائيلية التي تمّ استهدافها.

وأظهرت المشاهد الآليات والجنود للقوة الهندسية التابعة للواء "غولاني" في "الجيش" الإسرائيلي، ليتمّ توجيه صاروخٍ موجّه أول في اتجاه 8 جنود منها، وإتباعه بصاروخٍ موجّه ثانٍ، استهدف 3 جنود بين الآليات.

حزب الله يكشف صاروخ "نصر 2"

إضافةً إلى ذلك، نشر الإعلام الحربي بطاقةً تعريفيةً لصاروخ "نصر 2"، وهو صاروخ "أرض - أرض"، دخل الخدمة في الـ20 من تشرين الأول/أكتوبر الحالي، ويمتاز بقدرته على تضليل أنظمة الدفاع الجوي، ومناعة منظومته عن التشويش.

وكما "نصر 1" و"قادر 2"، اللذان كشف عنهما حزب الله في الـ16 من الشهر الحالي، طوّر مهندسو المقاومة الإسلامية "نصر 2"، الذي يُستخدم في ضرب الأهداف والمرافق الحيوية بدقة لا تتعدى نسبة الخطأ فيها 5 أمتار.

ومميزاته هي:

- القطر: 302 ملم.

- وزن الرأس الحربي: 140 كلغ.

- المدى: 150 كلم.

- الوزن الكلي: 650 كلغ.

وعقب نشره البطاقة التعريفية عن "نصر 2"، نشر الإعلام الحربي مشاهد توثّق قصف مدينة حيفا المحتلة بهذا الصاروخ، في الأحد.

قصف "غليلوت" بصواريخ نوعية

أمّا بشأن العمليات التي أعلنها الإعلام الحربي، فقد قصفت المقاومة الإسلامية قاعدة "غليلوت"، التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية "8200"، في ضواحي "تل أبيب"، بصواريخ نوعية.

وأوضحت المقاومة أنّ هذا الاستهداف يأتي في سلسلة عمليات "خيبر"، وبنداء "لبيك يا نصر الله"، ورداً على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها الاحتلال.

استهداف تجمعات الاحتلال عند الحدود وفي المستوطنات

واستهدف حزب الله تجمعاً لجنود الاحتلال في محيط بلدة عيتا (عند الـ6:40 مساءً بتوقيت بيروت والقدس الشريف)، وآخر في خلة وردة (عند الـ5:10 من بعد الظهر)، بحيث قصف كلاً منهما بصلية صاروخية.

وهاجمت المقاومة تجمعين آخرين للجنود الإسرائيليين، في شمالي فلسطين المحتلة، وتحديداً في مستعمرتي "شوميرا" و"زرعيت"، وذلك في عمليتين متزامنتين أطلقت في كل منهما صليةً صاروخية، عند الـ4:10 من بعد الظهر.

استهداف مستوطنات وإجبار طائرات حربية على التراجع

إضافةً إلى ذلك، قصف حزب الله مستعمرة "كابري" بصلية صاروخية، عند الـ5:40 من بعد الظهر، بعد 10 دقائق على شنّه هجوماً جوياً، عبر سرب من المسيّرات الانقضاضية، على ثكنة "يفتاح"، أصابت أهدافها بدقة.

وفي أثناء خرق الطائرات الحربية الإسرائيلية جدار الصوت، فوق منطقة الزهراني في جنوبي لبنان، أطلقت وحدات الدفاع الجوي في المقاومة صواريخ "أرض - جو" على الطائرات، مجبرةً إياها على مغادرة الأجواء اللبنانية.

صليات صاروخية كبيرة نحو الجولان

حزب الله نفّذ عمليات ضد الاحتلال في الجولان السوري المحتل أيضاً، ففي 3 عمليات متزامنة، عند الـ5:55 من بعد الظهر، استهدف معسكر "كيلع" وثكنتي "كيلع" (جدد استهداف ثكنة "كيلع" بعد أن قصفها صباحاً) و"يوآف"، بـ3 صليات صاروخية كبيرة.

وسبق أن نشر الإعلام الحربي مشاهد عن استهداف مستوطنة "روش بينا"، الواقعة شرقي صفد، إضافةً إلى استهداف المدينة المحتلة.

يُضاف كل ذلك إلى استهداف حزب الله تجمعات لجنود الاحتلال في الأطراف الشرقية لبلدة مركبا بالصواريخ، صباح الإثنين. واستدعت الإصابات المؤكدة، التي أوقعها حزب الله، إجراء جنود آخرين محاولات لإجلاء القتلى والمصابين، ليقصفهم أيضاً بصلية صاروخية.

واستهدف حزب الله أيضاً جنود الاحتلال في مثلث رب ثلاثين – عديسة – مركبا، بصلية صاروخية كبيرة، وتحركاً لجنود عند عبارة كفركلا، بقذائف المدفعية. وقصف مستعمرتي "كرميئيل" و"معالوت ترشيحا"، ومعسكر الـ100، شمالي "أييليت هشاحر"، وموقع "2222"، في جبل الشيخ.

انتهى ** 2342