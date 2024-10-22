٢٢‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٥:٣٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85635288
T T
٠ Persons

4 شهداء و24 جريحا حصيلة أولية لغارة صهيونية في محيط مستشفى الحريري في بيروت

٢٢‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٥:٣٩ ص
رمز الخبر: 85635288
4 شهداء و24 جريحا حصيلة أولية لغارة صهيونية في محيط مستشفى الحريري في بيروت

طهران / 22 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- اسشهد اربعة مواطنين لبنانيين من بينهم طفل، و أصيب 24 على الأقل، في حصيلة أولية للغارة التي نفّذتها طائرات صهيونية، مساء الاثنين، في محيط مستشفى الحريري الجامعي، في منطقة الجناح، في بيروت.

وافاد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، أنّ غارة العدو الإسرائيلي في محيط مستشفى الحريري، أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد أربعة أشخاص من بينهم طفل ، وإصابة 24 آخرين بجروح، وإحداث أضرار كبيرة في المستشفى.

هذا وتواصل فرق الدفاع المدني، عملها في اطفاء النيران ، والبحث عن مصابين تحت أنقاض المباني المدمّرة، في الغارة التي استهدفت المنطقة الواقعة في محيط مستشفى رفيق الحريري الجامعي، وأدّت الى احداث أضرار كبيرة في المستشفى.

واستهدفت الغارات ليلة الاثنين – الثلاثاء، مناطق الاوزاعي والليلكي، الجاموس ، الحدث, الجناح، في الضاحية الجنوبية لبيروت.

انتهى ** 2342

٠ Persons

تعليقك

You are replying to: .