4 شهداء و24 جريحا حصيلة أولية لغارة صهيونية في محيط مستشفى الحريري في بيروت

وافاد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، أنّ غارة العدو الإسرائيلي في محيط مستشفى الحريري، أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد أربعة أشخاص من بينهم طفل ، وإصابة 24 آخرين بجروح، وإحداث أضرار كبيرة في المستشفى.

هذا وتواصل فرق الدفاع المدني، عملها في اطفاء النيران ، والبحث عن مصابين تحت أنقاض المباني المدمّرة، في الغارة التي استهدفت المنطقة الواقعة في محيط مستشفى رفيق الحريري الجامعي، وأدّت الى احداث أضرار كبيرة في المستشفى.

واستهدفت الغارات ليلة الاثنين – الثلاثاء، مناطق الاوزاعي والليلكي، الجاموس ، الحدث, الجناح، في الضاحية الجنوبية لبيروت.

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