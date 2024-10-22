قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات خلال اقتحام مخيم العروب في الخليل

وقالت مصادر محلية لوكالة "وفا" الفلسطينية للأنباء، إن "قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العروب وداهمت عددا من المنازل واعتقلت العديد من الشبان واعتدت على آخرين، بينما تم الحاق أضرار بمحتويات بعض المنازل".

من جهة أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، حي المصايف بمدينة رام الله، وداهمت بلدة سلواد شرقا.

وأفادت مصادر محلية وأمنية بأن قوات الاحتلال داهمت حي المصايف في رام الله واعتقلت مواطنا وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت دون أن يبلغ عن إصابات.

كما اقتحمت القوات بلدة سلواد شرق رام الله، حيث ذكرت مصادر محلية أن قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي وآلياته العسكرية، اقتحمت البلدة وتجولت في عدة أحياء وشوارع، دون أن يبلغ عن اعتقالات.كذلك، افتحمت بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة ومدينة البيرة واعتقلت الشاب صدام البرغوثي بعد مداهمة منزله في بلدة كوبر شمال رام الله والأسير المحرر قيس كعوش.

واعتقلت كذلك الأسير المحرر أسيد بري عقب اقتحام منزله في بلدة إماتين شرق قلقيلية.

كما استقدمت قوات الاحتلال تعزيزات عسكرية قبل أن تقتحم المنطقة الشرقية لمدينة نابلس من حاجز عورتا.

من جهة أخرى قالت مصادر محلية إن مجموعات استيطانية متطرفة اقتحمت الحي الشرقي من مدينة نابلس لأداء طقوس تلمودية، كما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات جيش الاحتلال في بلاطة البلد شرق نابلس.

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