حزب الله يستهدف حيفا وتل أبيب ويعطل مطار بن غوريون

وقال حزب الله في بيانات منفصلة إنه قصف قبة نيريت في ضواحي تل أبيب بصواريخ نوعية، وكذلك قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب برشقة صاروخية.

وأقرت إذاعة جيش الاحتلال برصد إطلاق 20 صاروخا من لبنان باتجاه تل أبيب والجليل الأعلى وشمال الجولان.

وقالت وسائل إعلام عبرية: إن صاروخا سقط قرب مستوطنات ملاصقة للخط الأخضر شرق تل أبيب أدى لسماع دوي انفجار ضخم، دون أن تشير إلى الأضرار التي خلفها.

وادعت القناة 12 الإسرائيلية باعتراض 3 صواريخ في سماء تل أبيب وسقوط رابع في منطقة مفتوحة.

وقالت قوات الاحتلال: إنها تتعامل مع سقوط شظايا اعتراضات صاروخية في تل أبيب الكبرى.

كما أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية في جيش الاحتلال أن صفارات الإنذار دوت صباح اليوم وسط "إسرائيل" وتل أبيب الكبرى وقيساريا وهرتسليا ومناطق جنوب حيفا جراء إطلاق صواريخ من لبنان.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن دوي انفجارات ضخمة سمع في سماء مدينة تل أبيب، في إشارة إلى التصدي لصواريخ حزب الله.

وأشارت تلك الوسائل إلى وقف حركة الطيران بالكامل في مطار بن غوريون، وأن الجيش أعلن إجراءات طوارئ في منطقة تل أبيب.

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