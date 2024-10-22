غزة: أكثر من 12 شهيداً في عدوان للاحتلال على بيت لاهيا

وبالتوازي مع الحصار المشدد، دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عدداً من منازل المواطنين الفلسطينيين في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وارتقى شهداء وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مواطنين قرب مسجد القسام في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأفاد مراسل الميادين بارتقاء 12 شهيداً ووقوع إصابات جراء قصف مدفعي على النازحين عند مفترق أبو الجديان في مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع.

وذكر أن مئات العائلات المحاصرة في مخيم جباليا ومشروع بيت لاهيا تناشد لإنقاذهم وإخراجهم.

وأشار إلى أنّ الاحتلال ألقى مناشير على بيت لاهيا تدعو الأهالي إلى التوجه باتجاه جنوب القطاع.

وشن الاحتلال استهدافات متكررة في منطقة حبوب بمشروع بيت لاهيا، وعند وصول طواقم الدفاع المدني للمكان تبين وجود آليات وقامت بإطلاق النار عليهم .

ويتواجد عشرات الآلاف من النازحين في مشروع بيت لاهيا حيث يفرض "جيش" الاحتلال الإسرائيلي حصاراً بالنار.

كما تحاصر طائرات "الكواد كابتر" بالنار مدرسة خليفة بن زايد في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع ، وتنادي على آلاف النازحين بالخروج القسري أو التهديد بالقتل والاعتقال.

وتحدث مراسل الميادين عن رعب يسود بين الأطفال والنساء في مدرسة خليفة بن زايد من جراء تهديدات الاحتلال.

كما ارتقى شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي متواصل على محيط مستشفى كمال عدوان، فيما لم يتمكن طاقم الإسعاف من إنقاذ المصابين، نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل.

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