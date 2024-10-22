المتحدث باسم السلطة القضائية: نتابع قانونيا الادعاءات الكاذبة بشأن الجزر الايرانية الثلاث

وفي مؤتمره الصحفي الـ13 ، اشار المتحدث باسم السلطة القضائية الايرانية "اصغر جهانكير" الى التطورات التي تشهدها المنطقة من أحداث دامية في فلسطين ولبنان والتي تحولت الى قضية مهمة شغلت عالم الإنسانية و الشعوب الحرة اليقظة الباحثة عن الحقيقة.

وبالاشارة الى استشهاد القائد المقاوم يحيى السنوار، رأى جهانكير بأن السنوار المجاهد ،الذي اعتقل خلال حياته النضالية في شبابه وقاوم تحت التعذيب في سجون العدو الصهيوني لأكثر من 20 عاما، واصل طريق نضاله بعد ان تحرير من براثن الصهاينة ولم يتردد في محاربة هذا الكيان المتعطش للدماء حتى الرمق الأخير من حياته.

وتابع أن الرجال الصالحین لا یکلون ولا یملون من مواصلة طريقهم من اجل الحق الذي لا یقیده مکان او زمان من اجل المطالبة به ، ويظهرون بأن خط الشهادة المضرج بالدماء باستشهاد القادة امثال أحمد ياسين وعماد مغنية والسيد حسن نصر الله والحاج قاسم سليماني وغيرهم من شهداء المقاومة، سيصبح اكثر زخما وازدحاما بعشاقه يوما بعد يوم ليحقق الوعد الالهي المتمثل بانتصار الحق على الباطل وتصدح اصوات انتصار وتحرير فلسطين في العالم اجمع.

وفي إشارة إلى ذكرى استشهاد آية الله مصطفى الخميني،صرح المتحدث باسم القضاء بان استشهاد نجل الإمام الخميني (رض) كما وصفها الامام الراحل بالحكمة الإلهية وتكريم أبناء الثورة هو تكريم للأعمال الصالحة وحفظها.

وبالإشارة إلى الظروف الخاصة الراهنة التي تمر بها ايران« اعتبر جهانكير بأن الجمهورية الإسلامية الايرانية حاليا في قمة التلاحم الوطني والوحدة الوطنية والمرجعية الدينية والحزم العلوي، مضيفا بأن إيران نفذت عملية الوعد الصادق واحد واثنين استنادا منها الى حقها في الدفاع المشروع عن مصالحها الوطنية .

ولفت المتحدث باسم السلطة القضائية الى انه يجب على الجميع في هذه الأيام ان يتوخى الحذر لان العدو قد انهزم في جبهات القتال رغم مرور عام من عدوانه الهمجي على قطاع غزة وهو الآن يحاول استغلال هذا الوضع بالحرب الإعلامية وبث اليأس في نفوس الشعوب و قال «دعونا لا نساعد العدو في نشر شائعاته وسردياته>

ولفت جهانكير الى ان يقظة وسائل الإعلام مؤثرة جدا في هذا الوقت،معربا عن امله في أن يخلق هذا الامر فرصا جديدة لصحوة شعوب المنطقة من خلال فضح العالم واظهار أن هذه الجرائم مدانة ومرفوضة عبر وسائل الإعلام ،داعيا الى التنبه من مساعدة العدو في نشر شائعاته وسردياته.

ايران تتابع قضية الجزر الثلاث قانونيا

وردا على سؤال حول الادعاءات الكاذبة التي أطلقتها بعض الدول المجاورة في الخليج الفارسي بخصوص الجزر الايرانية الثلاث،صرح بأنه نظرا لجرأة بعض الدول التي أطلقت ادعاءات كاذبة بهذا الخصوص فإن ايران تؤكد على ان أي دولة لن تتخلى عن سيادتها الإقليمية وايران تتابع قانونيا الادعاءات الكاذبة بهذا الصدد.

وتابع جهانكير انه وفي الوضع الراهن بدلا من ضرورة أن يجتمع فيه العالم لادانة وايقاف جرائم الكيان الصهيوني قاتل الأطفال، يتم إثارة هذه القضايا من اجل تحويل الرأي العام وتشتيته عما يجري في فلسطين مؤكدا على ان ذلك سيكون دون جدوى .

واضاف المتحدث باسم السلطة القضائية : ننصح دول المنطقة، فكما رفضت الجمهورية الإسلامية الايرانية إعطاء جزء من أراضي البلاد للعدو خلال ثماني سنوات من الحرب غير المتكافئة، فإنها ايضا لن تسمح الآن بالطمع في سيادة اراضيها.

نتائج اجتماع السلطات القضائية مع سلطات تركيا وأوزبكستان

وردا على سؤال حول لقاء بعض المسؤولين القضائيين مع السلطات التركية والأوزبكية والتعاون المشترك في هذا المجال،اوضح جهانكير انه يتم تناول موضوعين بهذا الخصوص ؛فالأول هو متابعة المفاوضات والتوقيع على اتفاقيات نقل وتسليم المجرمين والمساعدة القضائية في المسائل المدنية والجنائية في الحالات التي لم يتم التوقيع على الوثائق اللازمة بعد.والموضوع الثاني يتعلق بالحالات التي سبق أن تم إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم فيها وتوقيعها بين الدول المعنية، ففي هذه الحالات تمت المتابعة اللازمة لإزالة العوائق أمام تسليم المجرمين الهاربين ورعايا الدول المتواجدين في دول أخرى.

وبيّن المتحدث باسم السلطة القضائية بأن تسهيل نقل السجناء من رعايا الدول المعنية لتبادلهم هو موضوع آخر تمت مناقشته في سلسلة من المفاوضات.

انتهى**ر.م