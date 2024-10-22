بزشكيان:اوروبا وامريكا تسلحان الكيان الاسرائيلي وتدافعان بكل وقاحة عن كل جريمة بحق الإنسانية

وقال بزشكيان انه للأسف فإن الحكومات والقوى التي تنتهك حقوق الإنسان والقوانين الدولية هي نفسها من تنتهك كل هذه القوانين والحقوق والمقررات، وهذه الحكومات تقاتل الشعوب وتدعم سلطات الكيان الغاصب التي شردت الناس من منازلهم لانهم كانوا يطالبون بحقوقهم وأرضهم.

واضاف الرئيس الايراني بأن اوروبا وامريكا تسلحان الكيان الاسرائيلي وتدافعان بكل وقاحة عن كل جريمة بحق الإنسانية فيما يقف العالم صامتا، مبينا ان ما يحدث اليوم في العالم يؤكد على أن قوى الاستكبار تسعى للسلطوية والبلطجة لكن الأحرار الذين يبحثون عن العدالة والحقيقة لن يخضعوا لهذه الإملاءات والرغبات.

ورأى بزشكيان بأن هذه الحرب لاتنتهي بقتل شخص أو أكثر، بل هي حرب يمكن إنهاؤها بإرساء العدالة وحفظ حقوق الانسان.

وردا على سؤال حول هجوم محتمل للكيان الصهيوني، اكد الرئيس الايراني بأن أي هجوم يقوم به هذا الكيان الغاصب سيلقى ردا مناسبا له.

و توجّه الرئيس الايراني مسعود بزشكيان صباح اليوم الثلاثاء 22 تشرين الاول/اكتوبر الى مكتب حركة المقاومة الفلسطينية في طهران ليكون اول المعزّين باستشهاد رئيس حركة حماس يحيى السنوار.

كما التقى بزشكيان بممثل حركة حماس في إيران خالد القدومي وتباحثا في اخر مستجدات المنطقة.

يشار الى ان مراسم تأبين الشهيد السنوار تقام يومي الثلاثاء والأربعاء 22 و23 تشرين الاول/ اكتوبر في مكتب حركة حماس بطهران.

انتهى**ر.م