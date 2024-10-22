الاحتلال الصهيوني يرتكب جرائم كبيرة أمام مرأى ومسمع العالم

وقال البرش: إن "هناك الكثير من الجرحى استشهدوا أمامنا ولم نستطع تقديم المساعدة لهم".

وأضاف: أنه " لا يوجد لدينا أكفان للشهداء وناشدنا الأهالي بالتبرع بالأقمشة العادية".

وتابع بالقول "نحن نعيش في متاهة للموت ولا يوجد مكان آمن في شمال قطاع غزة".

بدورها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 115 شهيد و 487 اصابة خلال الـ 48 ساعة الماضية.

ونوهت الوزارة إلى أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 382 على قطاع غزة إلى 42 ألفا و718 شهيدا، بالاضافة لـ 100 و282 مصابا بجراح متفاوتة؛ منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي.

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