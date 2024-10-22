الرئيس الايراني يتوجه الى روسيا

توجه الرئيس الايراني مسعود بزشكيان اليوم الثلاثاء الى روسيا برفقة نائبه الاول محمد رضا عارف ومستشار الشؤون الدولية في مكتب قائد الثورة الاسلامية حجة الإسلام محسن قمي للمشاركة في القمة الـ16 لقادة دول البريكس والبريكس+ في مدينة قازان في جمهورية تتارستان بروسيا الاتحادية.

وسيشارك الرئيس الايراني "مسعود مزيكيان" في هذه القمة باعتباره أحد رؤساء الدول الأعضاء في مجموعة البريكس وبدعوة رسمية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ومن المقرر ان يلقي بزشكيان ثلاث خطابات في اجتماعات البريكس المختلفة وسيعقد اجتماعات ثنائية مع رؤساء روسيا والصين والهند ومصر ودول أخرى بهدف تطوير العلاقات بينهم.

وتستضيف مدينة قازان في جمهورية تتارستان بروسيا الاتحادية، أكبر قمة لتكتل «البريكس» الاقتصادي تحت شعار "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين" وذلك بدءا من 22 إلى 24 تشرين الاول /أكتوبر الجاري، وسيحضر هذه القمة قادة 24 دولة، وأعضاء 32 دولة من أسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية.

واعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير من العام الجاري، انتقلت مهام رئاسة مجموعة بريكس إلى روسيا ، ومن المقرر ان تعقد مجموعة البريكس أكثر من 250 حدثا تغطي مجموعة واسعة من المواضيع في قمة كازان .

عقدت أول قمة بين رؤساء الدول الأربع المؤسسة (البرازيل وروسيا والهند والصين) في يكاترينبورغ بروسيا في حزيران/يونيو 2009 حيث تضمنت الإعلان عن تأسيس نظام عالمي ثنائي القطبية.وفي العام التالي، انضمت جنوب أفريقيا إلى هذه المجموعة ومن ثم انضمت خمس دول جديدة للبريكس وهي السعودية، الإمارات، مصر، إثيوبيا، إيران وذلك اعتبارا من 1 كانون الثاني /يناير 2024.

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