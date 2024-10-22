بقائي: حماية أمن المنطقة من الكيان الصهيوني مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع

وفي منشور له على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي اكس حول زيارة وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي الى الكويت، كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية" إسماعيل بقائي" بأنه استكمالا للمشاورات الدبلوماسية الاقليمية ،فقد أجرى عراقجي اليوم مشاورات مهمة مع ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ووزير الخارجية عبدالله علي اليحيا، بشأن أهمية تعزيز جهود كافة الدول لوقف الإبادة الجماعية وعدوان الكيان الصهيوني وإنهاء إفلات هذا الكيان من العقاب، وكذلك مساعدة اللاجئين في غزة ولبنان.

وصرح المتحدث باسم الخارجية الايرانية بأن الحفاظ على أمن المنطقة وحمايته من الشرور المزعزعة للاستقرار التي يمارسها كيان الاحتلال الاسرائيلي هو مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع.

وقد وصل وزير الخارجية الايراني الى العاصمة البحرينية المنامة على رأس وفد أمس الاثنين في إطار مشاوراته ولقاءاته الإقليمية بحيث التقى عراقجي ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ووزير خارجية البحيرن عبداللطيف بن راشد الزياني ، ثم غادر بعدها الى الكويت.

هذا وكان وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي قد قام خلال الفترة الاخيرة بعدة جولات في المنطقة زار خلالها لبنان وسوريا والسعودية وقطر والعراق وسلطنة عمان والأردن ومصر وتركيا، وذلك في إطار المشاورات الإقليمية والتحركات الدبلوماسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية حول آخر المستجدات في غزة ولبنان والجهود المبذولة لوقف جرائم الكيان الصهيوني.

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