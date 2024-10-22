وزير الخارجية الايراني يلتقي نظيره الکویتي

ووصل وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي الیوم الثلاثاء إلى الكويت على رأس وفد رفيع المستوى لمواصلة المشاورات والاجتماعات الإقليمية والتقى بوزير الخارجية الكويتي عبدالله علي اليحيا.

وكان وزير الخارجية الايراني قد وصل إلى العاصمة البحرينية المنامة على رأس وفد أمس الاثنين في إطار مشاوراته ولقاءاته الإقليمية.

والتقى عراقجي مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ووزير خارجية عبداللطيف بن راشد الزياني ثم غادر البحرین متوجهاً إلى کویت.

وكان وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي قد قام خلال الفترة الاخيرة بعدة جولات في المنطقة زار خلالها لبنان وسوريا والسعودية وقطر والعراق وسلطنة عمان والأردن ومصر واسطنبول بتركيا، وذلك في إطار المشاورات الإقليمية والتحركات الدبلوماسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن آخر التطورات في غزة ولبنان والجهود المبذولة لوقف جرائم الكيان الصهيوني.

والتقى عراقجي خلال هذه الزيارات نظراءه وكبار المسؤولين في هذه الدول وتبادل معهم الآراء ووجهات النظر حول القضايا الراهنة.

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