٢٢‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٥:٣٢ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85636172
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القوات المسلحة اليمنية تستهدف قاعدة عسكرية إسرائيلية في يافا بصاروخ فرط صوتي

٢٢‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٥:٣٢ م
رمز الخبر: 85636172
القوات المسلحة اليمنية تستهدف قاعدة عسكرية إسرائيلية في يافا بصاروخ فرط صوتي

طهران / 22 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا - أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت قاعدة عسكرية للعدو الإسرائيلي شرق منطقة يافا المحتلة، باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي من نوع "فلسطين 2".

وفي بيان متلفز اليوم الثلاثاء، اوضح سريع بأن الصاروخ الفرط صوتي نجح في الوصول إلى هدفه متجاوزًا المنظومات الاعتراضية الأمريكية والإسرائيلية بفضل الله.

وأشار المتحدث باسم القوات اليمنية إلى، أن "هذه العملية تأتي انتصارًا لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني، وإسنادًا لمقاومتيهما".

وأضاف : ان العملية تأتي ضمن المرحلة الخامسة من مراحل التصعيد في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، إسنادًا لطوفان الأقصى.

كما أكد العميد سريع، استمرار القوات المسلحة في تنفيذ العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة ووقف الاعتداءات على لبنان.

يُذكر أنّ القوات المسلحة اليمنية أعلنت، الجمعة، استهداف سلاح الجو المسيّر فيها سفينة "MEGALOPOLIS" في البحر العربي، بعدد من الطائرات المسيّرة، في عملية حقّقت أهدافها، وذلك بعد انتهاك الشركة المالكة للسفينة قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

انتهى 

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