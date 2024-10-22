طبيب ايراني يرتقي شهيدا في لبنان

وافادت ارنا، ان السيارة التي كانت تقل الطبيب الايراني حيدري، تعرضت لاستهداف مسيرات تابعة للكيان الصهيوني؛ مما اسفر عن استشهاده.

وورد في هذا الخبر، ان الجثمان الطاهر للطبيب الشهيد الدكتور علي حيدري، سينقل الى ايران يوم الخميس المقبل.

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