عراقجي: مجموعة البريكس تتحول تدريجياً إلى قطب عالمي جديد

وقال عراقجي في مقابلة مساء الثلاثاء : هذا هو أول اجتماع لمجموعة البريكس نشارك فيه كعضو رسمي على مستوى رئيس الجمهورية.

وأضاف: إن البريكس تتحول تدريجياً إلى قطب عالمي جديد، وهي مجموعة من الدول التي اجتمعت لمعارضة النظام الغربي الذي يحكم العالم.

وتابع عراقجي: تعمل الدول الأعضاء في البريكس على تطوير وتنظيم آليات وأساليب لإنقاذ العالم من الاحتكار الغربي.

وأكد وزير الخارجية: أن هذه الآليات موجودة في المجالين السياسي والأمني ​​وأغلبها في المجالين الاقتصادي والمالي. وفي المجال الاقتصادي، أنشأت مجموعة البريكس بنكًا جديدًا للتنمية.

وقال عراقجي: لقد وجدت البريكس جاذبيتها والآن هناك حوالي 30 دولة مستعدة للانضمام اليها.

وتابع: من المقرر في هذا الاجتماع، إضافة 10 دول أخرى إلى مجموعة البريكس كشركاء.

وقال وزير الخارجية: يوم الأربعاء (اليوم) سيجتمع بزشكيان مع رؤساء روسيا والصين وجنوب أفريقيا وبعض الدول الأخرى.

وأضاف عراقجي: مناقشة موضوع غزة ولبنان ستكون ضمن اجندات القمة وأجزاء من الوثيقة الختامية.

وتستضيف مدينة قازان في روسيا القمة السادسة عشرة للدول الأعضاء في مجموعة البريكس.

وكان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد وصل إلى قازان مساء الثلاثاء بهدف المشاركة في القمة الـ16 لدول البريكس، وسيلقي اليوم الاربعاء كلمة فيها بحضور قادة الدول الاعضاء.

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