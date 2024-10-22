اجتماع بحضور اعضاء لجنة الامن القومي البرلمانية الايرانية و 37 سفيرا وقائما بالاعمال

وقال المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى ابراهيم رضائي في تصريح على هامش اجتماع اللجنة عصر الثلاثاء: استضافت اللجنة اليوم 37 سفيراً وقائماً بالاعمال لدول أجنبية معتمدين في طهران، وحضر هذا اللقاء رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف.

وأضاف: في هذا اللقاء عبر رئيس مجلس الشورى ورئيس لجنة الأمن القومي إلى جانب ثلاثة من أعضاء اللجنة وسفراء سوريا ولبنان واليمن عن وجهات نظرهم بدعم محور المقاومة، ودعوا إلى اتحاد الدول الإسلامية في دعم جبهة المقاومة.

وتابع ابراهيمي قائلا: أن أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي سيقومون بزيارة ميدانية لمدة ثلاثة أيام إلى شرق وجنوب شرق البلاد اعتبارا من يوم الأربعاء، وسيتفقدون حدود البلاد في محافظتي هرمزكان وسيستان وبلوشستان والمراكز العسكرية، وسيعقدون اجتماعات مع مسؤولي الأمن في هاتين المحافظتين.

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