٢٣‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٢:٣١ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85636428
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ايران تحصد ذهبية وبرونزيتين في بطولة العالم للمصارعة الرومانية تحت 23 عاما

٢٣‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٢:٣١ ص
رمز الخبر: 85636428
ايران تحصد ذهبية وبرونزيتين في بطولة العالم للمصارعة الرومانية تحت 23 عاما

طهران / 23 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- حصد المنتخب الوطني الايراني للمصارعة الرومانية تحت 23 عاما ميدالية ذهبية واحدة وميداليتين برونزيتين في الاوزان الخمسة الاولى ببطولة العالم لمنتخبات الامل الجارية في العاصمة الالبانية تيرانا.

وتقلد الميدالية الذهبية محمد ناقوسي في وزن 82 كغم اثر فوزه في النزال النهائي على الأمريكي بكا مليلاشويلي بنتيجة 4-3.

ونال البرونزية كل من دانيال سهرابي في وزن 72 كغم وشايان حبيب زارع في وزن 97 كغم.

وفي الاوزان الخمسة الثانية تاهل الى النهائي كل من علي احمدي وفا في وزن 55 كغم وفردين هدايتي في وزن 130 كغم ويخوض ياسين يزدي المنافسة لنيل الميدالية البرونزية في وزن 87 كغم ، فيما يخوض عرفان جركني في وزن 63 كغم وعلي اسكو في وزن 77 كغم عدة منافسات لبلوغ النزال من اجل الظفر بالميدالية البرونزية.

انتهى ** 2342  

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