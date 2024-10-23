الصحة اللبنانية: حصيلة العدوان بلغت 2546 شهيدا و 11862 جريحا

وفي مجازر ارتكبها الاحتلال في مناطق متعددة، أكدت الوزارة ارتقاء 5 شهداء وإصابة 21 شخصاً من جراء الغارة الإسرائيلية على كسار الزعتر في النبطية، جنوبي لبنان.

وارتقى 5 شهداء أيضاً وجرح 10 أشخاص من جراء غارة شنّها الاحتلال على منطقة المعالي في بعلبك - الهرمل. وتحدث مراسل الميادين عن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة النبي شيت جنوبي شرقي بعلبك.

وأكد المراسل ارتقاء 12 شهيداً وجرح عشرات آخرين في استهداف إسرائيلية لبلدة تفاحتا الجنوبية، مشيراً إلى أنّ فرق الإنقاذ لا تزال تعمل على رفع الأنقاض.

وأشارت وزارة الصحة إلى ارتفاع عدد المجزرة الإسرائيلية في منطقة الجناح في بيروت إلى 18 شهيداً، بينهم أربعة أطفال، إضافةً إلى وقوع 60 جريحاً.

وأفاد مراسل الميادين بأنّ الاحتلال شنّ غارة استهدف أحد الأبنية السكنية في منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أظهر توزّع عدد الضحايا من جراء الغارات الإسرائيلية، الإثنين، بحسب المناطق.

وبلغت حصيلة العدوان على الجنوب 24 شهيداً و85 جريحاً، بينهم 3 شهداء و21 جريحاً في النبطية،وفي البقاع سُجّل 7 شهداء و5 جرحى.

إضافة إلى هؤلاء، ارتقى في بعلبك الهرمل 11 شهيداً وأُصيب 63 آخرون، وفي جبل لبنان وصلت الحصيلة إلى 18 شهيداً و 60 جريحاً.

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