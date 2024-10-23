70 شهيداً في مجازر إسرائيلية بعضها استهدف نازحين في غزة

ومن بين الشهداء ثمانية سقطوا في قصف مدفعي استهدف نازحين في منطقة العلمي في مخيم جباليا، فضلا عن عدد من الإصابات بينها إصابات خطيرة.

وفي مجزرة أخرى، سقط 12 شهيدا وعشرات المصابين في قصف مدفعي استهدف مواطنين نازحين عند مفترق أبو الجديان في مشروع بيت لاهيا، فيما سقط ثلاثة شهداء في بلدة بيت لاهيا جراء غارة إسرائيلية.

كما سقط 7 شهداء في قصف على مدرسة تؤوي نازحين في بيت لاهيا.

كما استشهدت سيدة وأصيب عدد من المواطنين في قصف مدفعي استهدف بوابة مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع.

كما سقط عدد من المصابين في قصف مدفعي وإطلاق نار من طائرات مسيرة من نوع “كواد كابتر” استهدف منطقة مشروع بيت لاهيا، وأدى إلى اشتعال حرائق في المكان.

جاء ذلك في وقت شرعت فيه قوات الاحتلال بفرض حصار محكم على مشروع بلدة بيت لاهيا، كما هو الحال في مخيم جباليا المجاور، بعد أن أنذرت السكان بالنزوح القسري، مع توسيعها لنطاق العملية البرية هناك.

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