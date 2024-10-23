الجزر الثلاث تابعة لإيران ولن تتغير سيادة إيران الإقليمية على هذه الجزر بأي ادعاء أو كلام

وحول المزاعم المتعلقة بالجزر الإيرانية الثلاث، صرح عضو مجلس الاعلام الحكومي "شهاب الدين طبطبائي" في مقابلة مع وكالة إرنا اليوم الأربعاء بأن الجزر الثلاث تابعة لإيران ولن تتغير سيادة إيران الإقليمية عليها بأي ادعاء أو كلام.

ولفت طباطبائي الى ان مسألة هذه الجزر الثلاث تثار بين الحين والاخر ويتم اطلاق ادعاءات عديدة حولها، مؤكدا على ان كل الايرانيين وليس فقط المسؤولين و السياسيين لديهم نفس الموقف فيما يتعلق بالجزر الثلاث، وهو أن هذه الجزر الثلاث تابعة لإيران ولن تتغير سيادة ايران الإقليمية عليها بأي ادعاء.

واضاف بأنه لا يهم ما إذا كان العرب يطلقون مثل هذه الادعاءات أو الاتحاد الأوروبي الا ان ما نعرفه ان هذه القضية واضحة وشفافة جدا والعالم لديه معلومات كاملة عنها والكل في ايران متفق على هذه المسألة بأن هذه الجزر الثلاث تابعة لايران.

والجدير بالذكر ان هذه الجزر الثلاث ( بو موسى وتنب الكبرى وتنب الصغرى) تقع في الخليج الفارسي وبالقرب من مضيق هرمز، والتي كانت تحت حكم إيران منذ العصر الأخميني وفقا لوثائق تاريخية موثوقة وتعتبر جزءا لا يتجزأ من الاراضي الايرانية.

ومؤخرا، كرر الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي ادعاءات الماضي التي لا أساس لها من الصحة بشأن الجزر الإيرانية الثلاث في الفقرة الأخيرة من البيان المشترك.

انتهى**ر.م