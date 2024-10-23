بزشكيان يدعو امير الكويت لزيارة ايران

وعن جولته الاقليمية ومشاوراته في الكويت،قال وزير الخارجية الايرانية عباس عراقجي انه عقد اجتماعين مكثفين مع ولي عهد الكويت ونظيره الكويتي لافتا الى ان المناقشات التي أجريت في هذين الاجتماعين بشأن الوضع في المنطقة كانت جيدة.

واضاف بأن هناك وجهات نظر ومواقف مشتركة بشأن إدانة جرائم الكيان الصهيوني وضرورة وقف الصراعات وعدوان هذا الكيان على لبنان وغزة، كما تمت مناقشة تنسيق الإجراءات في الأوساط الدولية وعلى المستويات الإقليمية والعالمية لمنع هذه الهجمات، وتم تبادل وجهات النظر عن ضرورة التعامل مع النازحين وضرورة تخفيف التوتر ومنع تصاعده الخطير الحاصل في المنطقة.

و اكد عراقجي خلال هذه المشاورات على أن إيران لا تريد الحرب لكنها لا تخشاها وانها جاهزة لأي احتمال، موضحا بأن سياسة ايران هي تخفيف التوترات ومنع نشوب حرب شاملة في المنطقة بأكملها، لافتا الى مواصلة المشاورات في هذا الصدد.

وعن وجهات نظر السلطات الكويتية ، بيّن وزير الخارجية الايراني بأنه "للأصدقاء في الكويت أيضا آراء ووجهات نظر جيدة في هذا الصدد.

و أشار الى ان الحاجة الى تخفيف التوترات امر متفق عليه من قبل جميع دول المنطقة، مضيفا بأنه تمت مناقشة بعض القضايا الثنائية ايضا.

وختم عراقجي بالقول انه قد سلم ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح يوم الاثنين رسالة خطية من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تتضمن دعوة رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية لامير الكويت بزيارة طهران، مبيّنا أن المشاورات ستتواصل وسيتم تحديد الوقت والطريقة المناسبة لذلك.

انتهى**ر.م