خرازي : الشهيد السنوار لعب دورا بارزا في تعزيز قوة حماس وفلسطين

قال "كمال خرازي" الیوم الأربعاء، على هامش مراسم تأبين الشهيد يحيى السنوار في مكتب حماس بطهران: إن تاريخ النضال الفلسطيني أثبت جيدا، أن الشعب الفلسطيني فقد شخصيات عظيمة جدا وكان يحيى السنوار شخصاً مميزاً، ناضل منذ طفولته حتى آخر لحظة من حياته، وكان له دور بارز في تعزیز قوة حماس وفلسطين.

وأضاف: أن استشهاده لن يضعف المقاومة الفلسطينية، وسيحل محله شباب وشخصيات أخرى في محور المقاومة ضد الکیان الإسرائيلي الغاشم.

وأکد أن حياة الشعب الفلسطيني معرضة للخطر بسبب هذه الجرام التي ترتكبها "إسرائيل" ومن هذا المنطلق فإن مثل هذا الشعب لن يتوقف عن النضال.

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