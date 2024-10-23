٢٣‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١١:٥٦ ص
رمز الخبر: 85636845
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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المتحدثة باسم الحكومة: الجزر الثلاث كانت دائما ومازالت تابعة لإيران

٢٣‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١١:٥٦ ص
رمز الخبر: 85636845
المتحدثة باسم الحكومة: الجزر الثلاث كانت دائما ومازالت تابعة لإيران

طهران/23 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا-اكدت المتحدثة باسم الحكومة الايرانية "فاطمة مهاجراني" على ان الجزر الثلاث كانت دائما ومازالت تابعة لإيران.

وخلال مؤتمرها الصحفي الاسبوعي اليوم الاربعاء،اكدت المتحدثة باسم الحكومة الايرانية "فاطمة مهاجراني" على سيادة ايران المطلقة للجزر الايرانية الثلاث ( بو موسى وتنب الكبرى وتنب الصغرى) ، مضيفة بأنه لا يحق لأحد ان ينظر بشجع على ما هو متجذر لنا معتبرة اياه بالامر غير مقبول على الاطلاق.

وذكرت مهاجراني بأن هذه الجزر الثلاث كانت دائما ومازالت تابعة لإيران والوثائق التاريخية تثبت ذلك، موضحة انه يجب على بعض الدول أن تتوقف عن التلاعب و الأذى الإعلامي لأن هذه المسألة ليست أكثر من لعبة إعلامية وقد تم التأكيد على هذه القضية من قبل جميع أعضاء الحكومة.

انتهی**ر.م

٠ Persons
journalistرباب ابراهیم مصطفی

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