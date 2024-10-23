الرئیس بزشکیان: إيران سترد ردا حاسما على أي إجراء يقوم به الکیان الصهيوني ضدها

وقال بزشکیان خلال لقائه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الیوم الأربعاء على هامش القمة الـ16 لمجموعة البريكس في قازان بروسيا: دخلت ساحة الانتخابات الرئاسية بهدف تحقيق الوفاق والانسجام والتماسك الاجتماعي داخل بلادي وتعزيز العلاقات والتعاون مع العالم.

وأضاف: لقد عطل الکیان الصهيوني عملية تحقيق أهدافنا منذ بدء مهامي رسمياً باغتيال الشهيد هنية كضيف رسمي للجمهورية الإسلامية الإیرانیة.

وقال: إن إيران مارست ضبط النفس أمام الجريمة الإرهابية للکیان الصهيوني من أجل التوصل إلی وقف إطلاق النار في غزة لكن استمرار جرائم الکیان الصهيوني في غزة ولبنان أجبرنا على عدم ترك أفعاله دون رد.

ووصف دعم الدول الغربية بأنه فعال في مواصلة جرائم هذا الکیان مؤكدا، إذا ارتكب الکیان الصهيوني خطأً ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية واتخذ إجراءات ضدنا، فسيتلقى رداً حازماً.

وأكد بزشكيان : "لا نرغب في توسیع رقعة الصراع وتصعید التوتر في المنطقة ونرحب بأي عمل في اتجاه السلام والهدوء، لكن تصرفات الکیان الصهیوني تأتي في اطار إشعال النار في المنطقة بأكملها، ولذلك علی الدول الأخرى، وخاصة الدول الغربية، كبح جماح هذا الكيان العدواني."

من جانبه قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال اللقاء إن هناك صورة إيجابية للعلاقات بين إيران وإثيوبيا في أذهان شعبنا ونحن نتابع بقلق تطورات الأوضاع في منطقتكم.

وأضاف أن إيران دولة قوية ومستقلة وقال إن الهياكل العالمية والإقليمية الحالية غير متكافئة والمؤسسات مثل البريكس فعالة للغاية وتلعب دورا في تصحيح هذه التفاوتات والقضاء عليها.

انتهى**3280