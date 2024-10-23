انطلاق اجتماع قمة "بريكس" في قازان بروسیا

وبدأ رؤساء وزعماء الدول الأعضاء، وهي الجمهورية الإسلامية الإیرانیة وروسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا ومصر والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا، اجتماعاتهم الرسمية بعد التقاط الصورة التذكارية.

وشارك بزشكيان الاجتماع الرئيسي لقادة دول البريكس الذي عقد تحت عنوان "تعزيز التعددية من أجل التنمية وارساء الأمن العالمي العادل"، وكذلك يحضر الاجتماع الموسع للدول الأعضاء في البريكس والاجتماع الأول لبريكس بلس حول موضوع " لنبنى عالما افضل معا" وسيلقى كلمة في الاجتماع.

وتستضيف مدينة قازان في جمهورية تتارستان بروسيا الاتحادية، أكبر قمة لتكتل «البريكس» الاقتصادي وذلك بدءا من 22 إلى 24 تشرين الاول /أكتوبر الجاري، وحضر هذه القمة قادة 24 دولة، وأعضاء 32 دولة من أسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية.

واعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير من العام الجاري، انتقلت مهام رئاسة مجموعة بريكس إلى روسيا.

وعقدت أول قمة بين رؤساء الدول الأربع المؤسسة (البرازيل وروسيا والهند والصين) في يكاترينبورغ بروسيا في حزيران/يونيو 2009 حيث تضمنت الإعلان عن تأسيس نظام عالمي ثنائي القطبية.وفي العام التالي، انضمت جنوب أفريقيا إلى هذه المجموعة ومن ثم انضمت خمس دول جديدة للبريكس وهي السعودية، الإمارات، مصر، إثيوبيا، إيران وذلك اعتبارا من 1 كانون الثاني /يناير 2024.

انتهی**3280