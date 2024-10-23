٢٣‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٤:٢٤ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85637311
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ردا على رسالة رئيس الوزراء الهندي؛

الرئيس بزشكيان يعلن عن مشروع جديد لمدّ الجسور بين الدول الاقليمية

٢٣‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٤:٢٤ م
رمز الخبر: 85637311
الرئيس بزشكيان يعلن عن مشروع جديد لمدّ الجسور بين الدول الاقليمية

طهران / 23 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا - صرح رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، في معرض رده على رسالة رئيس الوزراء الهندي "نارندرا مودي" : لقد توصلنا خلال اللقاء الثنائي الودي بيننا الى اتفاقات جيدة حول تاسيس شبكة تصل الدول الاقليمية ببعضها البعض؛ مؤكدا بان نتائج هذه التوافقات ستظهر في اقتصاد البلدين.

واوضح الرئيس بزشكيان، عبر تدوينة نشرها في حسابه بمنصة اكس اليوم الاربعاء، أنه اتفق ورئيس الوزراء الهندي على "توسيع التعاون بين طهران ونيودلهي، وبما يضمن الامن والرخاء للبلدين والمنطقة؛ فضلا عن تاسيس شبكة اتصال تصل دول المنطقة ببعضها البعض".

وکان رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي،  نشر تدوينة باللغة الفارسية امس الثلاثاء، معلنا فيها : لقد عقدت، على هامش اجتماع القمة لدول البريكس في قازان، لقاء جيدًا للغاية مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، حيث قمنا بدراسة النطاق الكامل للعلاقات بين بلدينا.

واضاف مودي : ناقشنا أيضا (في هذا الاجتماع) سبل تعميق العلاقات في قطاعات متقدمة وحديثة للغاية.

انتهى ** ح ع

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