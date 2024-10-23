الرئيس بزشكيان يعلن عن مشروع جديد لمدّ الجسور بين الدول الاقليمية

واوضح الرئيس بزشكيان، عبر تدوينة نشرها في حسابه بمنصة اكس اليوم الاربعاء، أنه اتفق ورئيس الوزراء الهندي على "توسيع التعاون بين طهران ونيودلهي، وبما يضمن الامن والرخاء للبلدين والمنطقة؛ فضلا عن تاسيس شبكة اتصال تصل دول المنطقة ببعضها البعض".

وکان رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي، نشر تدوينة باللغة الفارسية امس الثلاثاء، معلنا فيها : لقد عقدت، على هامش اجتماع القمة لدول البريكس في قازان، لقاء جيدًا للغاية مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، حيث قمنا بدراسة النطاق الكامل للعلاقات بين بلدينا.

واضاف مودي : ناقشنا أيضا (في هذا الاجتماع) سبل تعميق العلاقات في قطاعات متقدمة وحديثة للغاية.

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