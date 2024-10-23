لقاء يجمع بين الرئيس بزشكيان ورئيس الامارات

وتطرق الجانبان، في هذا اللقاء الذي جرى على هامش اجتماع قمة الدول الاعضاء بمجموعة الـ بريكس، الى القضايا الثنائية والاقليمية؛ مع التاكيد على ضرورة وقف العدوان الصهيوني.

مضافا الى ذلك، تباحث وزير الخارجية الايراني سيد عباس عراقجي مع نظيره الاماراتي عبد الله بن زايد ال نهيان؛ في مدينة قازان الروسية ايضا.

وبحسب ما افاد به الوزير عراقجي، فقد ركزت المحادثات بين مسؤولي البلدين، على وقف هجمات الكيان الصهيوني في غزة ولبنان؛ مبينا ان البلدين يتفقان بهذا الشان.

كما اوضح وزير الخارجية، بانه تم خلال المباحثات هذه، استعراض نقاط الاختلاف بين البلدين، قائلا : بطبيعة الحال، نحن لا نفوت أي فرصة للشرح والدفاع بحزم عن مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومصالحها، خاصة فيما يخص الجزر الإيرانية الثلاث.

انتهى ** ح ع