٢٣‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٩:٠٩ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85637564
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على هامش اجتماع قمة الـ بريكس؛

لقاء يجمع بين الرئيس بزشكيان ورئيس الامارات

٢٣‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٩:٠٩ م
رمز الخبر: 85637564
لقاء يجمع بين الرئيس بزشكيان ورئيس الامارات

طهران / 23 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا - اجرى رئيس دولة الامارات العربية المتحدة محمد بن زايد ال نهيان، في لقاء مقتضب بمدينة قازان اليوم الاربعاء، محادثات مع رئيس الجمهورية الاسلامية مسعود بزشكيان.

وتطرق الجانبان، في هذا اللقاء الذي جرى على هامش اجتماع قمة الدول الاعضاء بمجموعة الـ بريكس، الى القضايا الثنائية والاقليمية؛ مع التاكيد على ضرورة وقف العدوان الصهيوني.

مضافا الى ذلك، تباحث وزير الخارجية الايراني سيد عباس عراقجي مع نظيره الاماراتي عبد الله بن زايد ال نهيان؛ في مدينة قازان الروسية ايضا.

وبحسب ما افاد به الوزير عراقجي، فقد ركزت المحادثات بين مسؤولي البلدين، على وقف هجمات الكيان الصهيوني في غزة ولبنان؛ مبينا ان البلدين يتفقان بهذا الشان.

كما اوضح وزير الخارجية، بانه تم خلال المباحثات هذه، استعراض نقاط الاختلاف بين البلدين، قائلا : بطبيعة الحال، نحن لا نفوت أي فرصة للشرح والدفاع بحزم عن مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومصالحها، خاصة فيما يخص الجزر الإيرانية الثلاث.

انتهى ** ح ع

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