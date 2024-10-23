الرئيس بزشكيان ينعى السيد صفي الدين: استشهاده سيسطر فصلا جديدا في المقاومة والجهاد

وقدم الرئيس بزشكيان التعازي في استشهاد العالم المجاهد الشهيد السيد هاشم صفي الدين الى سماحة قائد الثورة الاسلامية والشعبين اللبناني والفلسطيني الشامخين ورفاق جهاده في محور المقاومة وآل الشهيد الكرام وكافة احرار العالم، مضيفا بأن هذا الرجل العظيم في سوح الجهاد استلهم من مدرسة عاشوراء العظيمة، ونذر حياته بشجاعة للدفاع عن الشعبين المظلومين الفلسطيني واللبناني ودعم محور المقاومة وسطر مآثر ناصعة في الجهاد والمقاومة في سبيل الاسلام ومقارعة الظلم والجور، ستظل خالدة وملهمة الى الابد.

ووصف الرئيس بزشكيان الشهيد السيد هاشم صفي الدين بالعالم الجليل والمجاهد الذي لم يعرف الكلل قائلا ان استشهاده ورغم انه يمثل خسارة كبيرة لمحور المقاومة والشعب اللبناني وكافة احرار العالم لكنه سيسطر بالتأكيد فصلا جديدا من المقاومة والجهاد ضد المحتلين الصهاينة.

واضاف ان العدو الصهيوني وبعد اغتياله الجبان للمجاهد العظيم الامين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصرالله حاول احداث خلل في قيادة وهداية حزب الله لكن الشجرة الطيبة للمقاومة، وبحمدالله تعالى، لن تتوقف عن الحياة والنمو وان دماء الشهداء هي سبب استمرار هذه النهضة والحركة، واليوم اصبحنا نرى بأن حزب الله اصبح أشد صلابة ومقاومة ويسير نحو تحقيق اهدافه ويلحق بالمحتلين الضربات القاصمة.

انتهى ** 2342