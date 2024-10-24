طهران تدين بشدة الهجوم الارهابي على شركة صناعات الطيران والفضاء التركية

وقدم إسماعيل بقائي، مساء الأربعاء، تعازيه لأسر ضحايا هذا الحادث الإرهابي، وكذلك لشعب وحكومة البلد الصديق والجار تركيا، داعيا الباري تعالى بالشفاء العاجل للجرحى.

وأدان الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وأكد استعداد جمهورية إيران الإسلامية للتعاون مع الدول الأخرى، وخاصة الدول المجاورة، لمنع من هذه الظاهرة اللاإنسانية ومواجهتها.

وأفادت السلطات التركية بأن عدد قتلى الهجوم الإرهابي في أنقرة ارتفع إلى 5 والمصابين إلى 22 مصابا جروح بعضهم خطرة.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن وزير الداخلية التركي تحييد إرهابيين اثنين نفذا هجوما على شركة "توساش" في أنقرة ومقتل 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين.

ونفذ مجهولون هجوما بأسلحة وقنابل على حرم مجمع "توساش" في قهرمان قزان بأنقرة عند الساعة 15:30 بالتوقيت المحلي.

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