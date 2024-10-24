بعثة ايران بالامم المتحدة: لن نتدخل بالمنافسات والسجالات الداخلية والانتخابية الاميركية

وقالت بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، الأربعاء، بالتوقيت المحلي، في الرد على العديد من أسئلة وسائل الإعلام بشأن الاتهامات الموجهة لإيران بالتدخل في الانتخابات الأمريكية من خلال العمليات السيبرانية والقرصنة: ان مثل هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة اساسا وتفتقر إلى أي مصداقية ومشروعية، وهي غير مقبولة بأي حال من الأحوال. جمهورية إيران الإسلامية لا تتدخل في المنافسات والسجالات الداخلية والانتخابية في الولايات المتحدة."

وأضافت: "كما قلنا بوضوح مرات عديدة، لم يكن لدى إيران أي دافع أو نية للتدخل في الانتخابات الأمريكية فحسب، بل إنها تنفي بشدة مثل هذه الاتهامات. إن استمرار مثل هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة لن يؤدي إلا إلى المزيد من فقدانها للمصداقية.

وسبق أن رفضت بعثة إيران في الأمم المتحدة مرارا المزاعم والاتهامات القائلة بان طهران تتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وزعم مسؤول استخباراتي أميركي، الثلاثاء، بالتوقيت المحلي، وعشية الانتخابات الرئاسية الأميركية، أن روسيا والصين وإيران تخطط لاثارة التفرقة في صفوف الأميركيين.

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