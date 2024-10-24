مخبر: حياة الشهيد السيد صفي الدين الزاخرة بالجهاد ستبقى في ذاكرة شباب محور المقاومة

ونشر مخبر، مساء الأربعاء، رسالة قدم فيها تعازيه باستشهاد رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله السيد هاشم صفي الدين وكتب: لقد تلوثت اليد القذرة للمجرمين الصهاينة مرة أخرى بدماء أحد عباد الله الصالحين، لتسجل وصمة عار أخرى في تاريخ هذا الورم السرطاني في الأرض المقدسة للديانات الإبراهيمية.

وأضاف: إن حجة الإسلام السيد هاشم صفي الدين، رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله في لبنان والنصير الصادق للسيد حسن نصر الله، التحق بقائده الشهيد وأحزننا جميعا.

وأكد مخبر: رغم أن خسارته تعتبر فاجعة كبيرة لجبهة المقاومة، إلا أن حياته الزاخرة كلها بالجهاد والنضال ستبقى في ذاكرة شباب محور المقاومة وستتكاثر.

وقدم مستشار ومساعد قائد الثورة التهاني والتعازي باستشهاد هذا الرجل العظيم لشعب لبنان ولجميع شعوب العالم الحرة، داعيا الباري تعالى له بالدرجات العلى والحشر مع سيد الشهداء (ع).

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