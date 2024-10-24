لبنان: المقاومة تقصف قواعد عسكرية في حيفا.. وتستهدف تجمعات الاحتلال على طول الحدود

عند الساعة 08:00 من صباح يوم أمس الأربعاء، قامت المقاومة الإسلامية في إطار سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني ‏وبنداء "لبيك يا نصر الله"، بقصفها قاعدة "غليلوت" التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية "8200" في ‏ضواحي "تل أبيب" بصلية صاروخية نوعية.

وبعد ذلك، تلت العمليات، وأعلنت المقاومة عن 33 بياناً. وبدايةً، تمّ استهداف تجمع ‏لجنود العدو بين بلدتي عديسة ورب ثلاثين بصلية صاروخية لمرتين متتاليتين. كما تم ضرب صلية صاروخية، على تجمع لجنود العدو عند مثلث مسكفعام – رب ثلاثين – مركبا.

كذلك، استهدف العدو تجمع ‏لجنود العدو عند أطراف بلدة العديسة بصلية صاروخية.‏ وعند الساعة 12:00، تم استهداف تجمع لجنود ‏العدو عند مثلث رب ثلاثين عديسة مركبا بصلية صاروخية.‏

كما تم استهداف قاعدة "‏زوفولون" للصناعات العسكرية شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية.‏

وعند الساعة 14:00 في إطار ‏سلسلة عمليات خيبر ورداً على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني وبنداء "لبيك يا نصر الله"، شنّت ‏المقاومة هجوماً جوياً بسرب من المسيرات ‏الانقضاضية على قاعدة طيرة الكرمل في جنوب حيفا وأصابت أهدافها بدقة.

وتلا هذه العملية، استهدافات عدة، أبرزها تجمع لقوات العدو في موقع "مسكفعام" بصلية صاروخية، وتجمع آخر عند أطراف بلدة رب ثلاثين بصلية صاروخية.

ومن ثمّ أعلن حزب الله عن بيانات عدة:

- الساعة 14:20 استهدف تجمع لقوات العدو عند الأطراف الشرقية لبلدة الطيبة بصلية صاروخية.

- الساعة 14:30 استهدف تجمع لقوات العدو في بساتين المنارة بصلية صاروخية.

- الساعة 15:00 استهدف تحرك لقوات العدو في محيط بلدة عيترون بقذائف المدفعية.

- الساعة 15:20 استهدف تجمع ‏لجنود العدو بين موقعي السماقة ورويسات العلم في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بصلية ‏صاروخية.

- الساعة 15:30 استهدف تجمع ‏لجنود العدو في مستعمرة مسكاف عام بصلية صاروخية.

- الساعة 15:30 استهدف تجمع ‏لجنود العدو في محيط موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بصلية صاروخية.

- الساعة 15:35 استهدف تجمع ‏لجنود العدو بين بلدتي العديسة ورب ثلاثين بصلية صاروخية.

- الساعة 15:45 استهدف تجمع ‏لجنود العدو في محيط موقع المرج بصلية صاروخية.

- الساعة 15:40 استهدف تجمع لجنود العدو في مستعمرة مسكفعام للمرة ‏الثانية بصلية صاروخية.

- الساعة 15:40 استهدف تجمع لجنود العدو في مستعمرة مرغليوت بصلية صاروخية.

- الساعة 15:40 استهدف تجمع لجنود العدو في أطراف بلدة حولا بصلية صاروخية.

- الساعة 16:10 استهدف مستعمرة نهاريا بصلية صاروخية ‏كبيرة، كردٍ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

- الساعة 17:25 استهدف تجمع ‏لجنود العدو عند أطراف بلدة راميا بصلية صاروخية.

- الساعة 17:15 استهدف تجمع ‏لجنود العدو في الأطراف الشرقية لبلدة حولا بصلية صاروخية.

- الساعة 18:30 استهدف تجمع ‏لجنود العدو ‏بين مرتفع بلاط وبلدة مروحين بصلية صاروخية.

- الساعة 18:30 استهدف تجمع ‏لجنود العدو ‏بين مرتفع المدوّر ومستعمرة زرعيت بصلية صاروخية.

- الساعة 18:30 استهدف تجمع ‏لجنود العدو ‏غرب مدرسة بلدة راميا بصلية صاروخية.

- أثناء محاولة قوة مشاة للعدو التسلل إلى ‏الأراضي اللبنانية من جهة الأطراف الشرقية لبلدة ‏عيترون، تصدى لها مجاهدو المقاومة الإسلامية واشتبكوا معها ‏بالأسلحة ‏الرشاشة والصاروخية وأجبروها على التراجع إلى خلف الحدود، ومن ثم قامت قوات الدعم والإسناد الناري ‌‏التابعة للمقاومة بقصفها أثناء الانسحاب، وتابعت قصفها أيضًا لقوات الإسناد المعادية في الأراضي الفلسطينية ‏المحتلة ‏بالأسلحة المناسبة، وحققوا خلال هذا الاشتباك إصابات مؤكدة.

- الساعة 19:05 ‏تصدى مجاهدو المقاومة في ‏وحدة ‏الدفاع ‏الجوي لطائرة حربية ‏إسرائيلية ‏بصاروخ أرض - جو ، وأجبروها على مغادرة الأجواء اللبنانية.‏

- الساعة 19:40 استهدف تجمع لجنود وآليات العدو الإسرائيلي عند أطراف بلدة الظهيرة بصلية صاروخية.

- الساعة 20:45 ‏تصدى مجاهدو المقاومة في ‏وحدة ‏الدفاع ‏الجوي لطائرات العدو الحربية في القطاع الشرقي ‏بصاروخ أرض - جو ‏وأجبروها على مغادرة الأجواء اللبنانية.

- الساعة 21:15، وفي إطار ‏سلسلة عمليات خيبر ورداً على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، قصفت ‏المقاومة شركة "‏تاعس" للصناعات العسكرية في ضواحي تل أبيب بصواريخ نوعية واصابت أهدافها بدقة.

- الساعة 22:00 استهدف تحرك ‏لقوات العدو الإسرائيلي في محيط بلدة عيترون بقذائف المدفعية.

- الساعة 23:00 استهدف تحرك ‏لقوات العدو الإسرائيلي على بركة ضهور الهبارية بصلية صاروخية.‏

انتهى ** 2342