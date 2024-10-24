إعلان قازان لـ قمة "بريكس" ادان العدوان الاسرائيلي على السفارة الايرانية في دمشق

وافادت قناة "RT" انه توافق زعماء دول قمة "بريكس" في اجتماعهم يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024 بمدينة قازان الروسية على "إعلان قازان" الذي يضم الأحكام التالية:

-تدعو دول "بريكس" إلى تعزيز نظام منع الانتشار النووي ومنطقة الشرق الأوسط الخالية من الأسلحة النووية.

-تشدد الدول على ضرورة تجديد جميع الأطراف للاتفاق النووي الإيراني.

-تدعو الدول إلى إصلاح مؤسسات "برايتون وودز" من خلال زيادة مساهمة البلدان النامية في الاقتصاد العالمي.

-ستعمل المجموعة على دراسة إنشاء منصة نقل موحدة لضمان الخدمات اللوجستية متعددة الوسائط بين دول الرابطة.

-بمزيد من القلق، تدين دول مجموعة "بريكس" الهجوم الإسرائيلي على السفارة الإيرانية وتفجير أجهزة الاستدعاء "البيجر" في لبنان.

-ترحب الدول بإنشاء منصة استثمارية جديدة تستخدم البنية التحتية لبنك التنمية الجديد.

-تشدد الدول على الاحترام غير المشروط لسيادة سوريا وحماية سلامة أراضيها.

-تدعم الدول المبادرة الروسية لإنشاء بورصة حبوب تغطي قطاعات الزراعة الأخرى في المستقبل.

-تدعم مجموعة دول "بريكس" انضمام دولة فلسطين المستقلة إلى الأمم المتحدة ضمن حدود الرابع من حزيران يونيو 1967.

-اتفقت الدول على تحويل بنك التنمية الجديد إلى بنك تنمية متعدد الأطراف لدول الأسواق الناشئة.

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