٢٤‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١٢:٣٣ م
رمز الخبر: 85638051
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journalistکاظم شماعییان

انطلاق المعرض الدولي لصناعة الكهرباء بطهران

٢٤‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١٢:٣٣ م
رمز الخبر: 85638051
انطلاق المعرض الدولي لصناعة الكهرباء بطهران

طهران/ 24 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا – انطلقت اليوم الخميش اعمال الدورة الـ 24 للمؤتمر الدولي لصناعة الكهرباء بطهران بمشاركة 500 شركة داخلية و 120 شركة اجنبية، ليستمر حتى الاحد المقبل.

وتشارك في المعرض الذي يقام على ارض مساحتها 45 الف متر مربع، شركات من كل الصين وكوريا والهند وروسيا وايطاليا وتركيا والمانيا وتايوان وفرنسا واسبانيا.

ويتم في المعرض التخصصي لصناعة الكهرباء عرض سلع تشمل انتاج ونقل وتوزيع تجهيزات الضغط العالي والمتوسط والضعيف وانواع اللوحات الكهربائية ومعدات الاضاءة وتجهيزات الذكاء والمحركات الكهربائية والديزل والبطاريات ويو.بي. اس والمحولات والاسلاك والكيبلات والاتمتة الصناعية ومجموعة الالات وتجهيزات القياس والاستشارة والمراكز العلمية البحثية وخطوط نقل الطاقة والمعدات ذات  الصلة ومحولات الضغط العالي والمتوسط والضعيف والطاقات المتجددة والتجهيزات ذات الصلة.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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