انطلاق المعرض الدولي لصناعة الكهرباء بطهران

وتشارك في المعرض الذي يقام على ارض مساحتها 45 الف متر مربع، شركات من كل الصين وكوريا والهند وروسيا وايطاليا وتركيا والمانيا وتايوان وفرنسا واسبانيا.

ويتم في المعرض التخصصي لصناعة الكهرباء عرض سلع تشمل انتاج ونقل وتوزيع تجهيزات الضغط العالي والمتوسط والضعيف وانواع اللوحات الكهربائية ومعدات الاضاءة وتجهيزات الذكاء والمحركات الكهربائية والديزل والبطاريات ويو.بي. اس والمحولات والاسلاك والكيبلات والاتمتة الصناعية ومجموعة الالات وتجهيزات القياس والاستشارة والمراكز العلمية البحثية وخطوط نقل الطاقة والمعدات ذات الصلة ومحولات الضغط العالي والمتوسط والضعيف والطاقات المتجددة والتجهيزات ذات الصلة.