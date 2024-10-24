٢٤‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٤:٤٦ م
رمز الخبر: 85638268
T T
٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

رئيس الجمهورية يلتقي نظيره الفنزويلي

٢٤‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٤:٤٦ م
رمز الخبر: 85638268
رئيس الجمهورية يلتقي نظيره الفنزويلي

طهران/ 24 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا – التقى رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وذلك على هامش قمة بريكس في قازان بروسيا.

وكان الرئيس بزشكيان قد التقى على هامش القمة رؤساء كل من روسيا والصين والهند ومصر وجنوب افريقيا وبيلاروسيا والامارات ورئيس وزراء ارمينيا.

وعقدت قمة بريكس السادسة عشرة في قازان الروسية، تحت عنوان "تعزيز التعددية القطبية.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

تعليقك

You are replying to: .