رئيس الجمهورية يلتقي نظيره الفنزويلي

وكان الرئيس بزشكيان قد التقى على هامش القمة رؤساء كل من روسيا والصين والهند ومصر وجنوب افريقيا وبيلاروسيا والامارات ورئيس وزراء ارمينيا.
وعقدت قمة بريكس السادسة عشرة في قازان الروسية، تحت عنوان "تعزيز التعددية القطبية.
طهران/ 24 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا – التقى رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وذلك على هامش قمة بريكس في قازان بروسيا.
وكان الرئيس بزشكيان قد التقى على هامش القمة رؤساء كل من روسيا والصين والهند ومصر وجنوب افريقيا وبيلاروسيا والامارات ورئيس وزراء ارمينيا.
وعقدت قمة بريكس السادسة عشرة في قازان الروسية، تحت عنوان "تعزيز التعددية القطبية.
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