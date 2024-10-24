رئيس الجمهورية يلتقي نظيره الفنزويلي

وكان الرئيس بزشكيان قد التقى على هامش القمة رؤساء كل من روسيا والصين والهند ومصر وجنوب افريقيا وبيلاروسيا والامارات ورئيس وزراء ارمينيا.

وعقدت قمة بريكس السادسة عشرة في قازان الروسية، تحت عنوان "تعزيز التعددية القطبية.