الرئيس بزشكيان يعود إلى طهران في ختام قمة البريكس في قازان

وشارك الرئيس بزشكيان في قمة مجموعة البريكس والبريكس بلس، كما التقى 10 من رؤساء الدول المشاركة في هذه القمة، وهم رؤساء روسيا والصين ومصر وجنوب أفريقيا وبيلاروسيا وفنزويلا وبوليفيا ورئيس دولة الإمارات ورئيسا وزراء الهند وإثيوبيا.

وانعقدت القمة الـ16 لمجموعة البريكس في مدينة قازان بروسيا في الفترة من 22 الى 24 تشرين الاول/اكتوبر.

وشارك الرئيس بزشكيان في هذه القمة كأحد قادة الدول الأعضاء في مجموعة البريكس وبدعوة رسمية من رئيس جمهورية روسيا.

وانعقدت قمة البريكس الرئيسية تحت عنوان "تعزيز التعددية" بحضور الأعضاء وقمة البريكس بلس بحضور الأعضاء ونحو 30 دولة ومنظمة تحت عنوان "البريكس والجنوب العالمي".

والقى الرئيس بزشكيان كلمة في قمة مجموعة البريكس والبريكس بلس.

انتهى ** 2342