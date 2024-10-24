العميد فدوي: دماء شهداء المقاومة فرضت العزلة على الكيان الصهيوني

وقال العميد فدوي، في كلمته مساء الخميس، خلال مجلس تابين اللواء الشهيد عباس نيلفروشان في روضة شهداء أصفهان (وسط): نتيجة أخرى لدماء شهداء المقاومة هي أنه سيتضح للعالم بأن الكيان الصهيوني كيان زائف ويجب إزالته.
وأضاف: إن إزالة الكيان الصهيوني الغاصب من العالم هو انتصار أعظم بكثير من النصر العسكري.
وقال: لقد أظهر الصهاينة وجهاً بغيضاً للعالم من خلال القتل والإبادة الجماعية، في حين أن مظلومية واقتدار جبهة المقاومة يصبح أكثر وضوحاً يوماً بعد يوم.
واردف العميد فدوي: إن اغتيال قادة جبهة المقاومة، إلى جانب الجرائم الشنيعة الأخرى التي يرتكبها الكيان الصهيوني، هو مظهر من مظاهر عجزه وفشله في تحقيق أهدافه الشريرة.
وأضاف: الجهاد في سبيل الله دافع داخلي وقلبي وآخره الشهادة، مثلما سار الشهيد السنوار والشهيد نيلفروشان وغيرهما من شهداء المقاومة على هذا الطريق وارتقوا شهداء.
انتهى ** 2342
تعليقك