٢٤‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١١:٥٣ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85638505
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العميد فدوي: دماء شهداء المقاومة فرضت العزلة على الكيان الصهيوني

٢٤‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١١:٥٣ م
رمز الخبر: 85638505
العميد فدوي: دماء شهداء المقاومة فرضت العزلة على الكيان الصهيوني

اصفهان/ 24 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- قال نائب القائد العام للحرس الثوري العميد علي فدوي انه بفضل دماء شهداء المقاومة، أصبح الكيان الصهيوني معزولا في العالم، فيما انتشرت عزة ورفعة حركة المقاومة في أذهان العالم.

وقال العميد فدوي، في كلمته مساء الخميس، خلال مجلس تابين اللواء الشهيد عباس نيلفروشان في روضة شهداء أصفهان (وسط): نتيجة أخرى لدماء شهداء المقاومة هي أنه سيتضح للعالم بأن الكيان الصهيوني كيان زائف ويجب إزالته.

وأضاف: إن إزالة الكيان الصهيوني الغاصب من العالم هو انتصار أعظم بكثير من النصر العسكري.

وقال: لقد أظهر الصهاينة وجهاً بغيضاً للعالم من خلال القتل والإبادة الجماعية، في حين أن مظلومية واقتدار جبهة المقاومة يصبح أكثر وضوحاً يوماً بعد يوم.

واردف العميد فدوي: إن اغتيال قادة جبهة المقاومة، إلى جانب الجرائم الشنيعة الأخرى التي يرتكبها الكيان الصهيوني، هو مظهر من مظاهر عجزه وفشله في تحقيق أهدافه الشريرة.

وأضاف: الجهاد في سبيل الله دافع داخلي وقلبي وآخره الشهادة، مثلما سار الشهيد السنوار والشهيد نيلفروشان وغيرهما من شهداء المقاومة على هذا الطريق وارتقوا شهداء.

انتهى ** 2342

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