العميد فدوي: دماء شهداء المقاومة فرضت العزلة على الكيان الصهيوني

وقال العميد فدوي، في كلمته مساء الخميس، خلال مجلس تابين اللواء الشهيد عباس نيلفروشان في روضة شهداء أصفهان (وسط): نتيجة أخرى لدماء شهداء المقاومة هي أنه سيتضح للعالم بأن الكيان الصهيوني كيان زائف ويجب إزالته.

وأضاف: إن إزالة الكيان الصهيوني الغاصب من العالم هو انتصار أعظم بكثير من النصر العسكري.

وقال: لقد أظهر الصهاينة وجهاً بغيضاً للعالم من خلال القتل والإبادة الجماعية، في حين أن مظلومية واقتدار جبهة المقاومة يصبح أكثر وضوحاً يوماً بعد يوم.

واردف العميد فدوي: إن اغتيال قادة جبهة المقاومة، إلى جانب الجرائم الشنيعة الأخرى التي يرتكبها الكيان الصهيوني، هو مظهر من مظاهر عجزه وفشله في تحقيق أهدافه الشريرة.

وأضاف: الجهاد في سبيل الله دافع داخلي وقلبي وآخره الشهادة، مثلما سار الشهيد السنوار والشهيد نيلفروشان وغيرهما من شهداء المقاومة على هذا الطريق وارتقوا شهداء.

انتهى ** 2342