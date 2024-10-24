بزشكيان: انموذج تطوير علاقات إيران مع روسيا يمكن تطبيقه مع بيلاروسيا ايضا

وخلال لقائه مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، الخميس في مدينة قازان على هامش قمة مجموعة البريكس، اوضح الرئيس بزشكيان بأن عصر الأحادية والعقوبات الظالمة قد انتهى، وقال إن الأميركيين والدول الغربية لاحظوا أيضًا مسألة أن شيئًا ما يحدث في العالم، ولا يمكنهم التأثير على حدوث هذا التغيير شاءوا أم أبوا.

وفي إشارة إلى المشاورات التي أجريت خلال هذه الزيارة، بما في ذلك مع الرئيس الروسي ومنها حول مسألة الممر الاستراتيجي بين الشمال والجنوب، أضاف: سيكون هناك اتفاق شامل وسلسلة من التفاهمات المهمة الأخرى بين المسؤولين خلال زيارتي إلى روسيا في المستقبل القريب. انموذج تطوير العلاقات مع روسيا يمكن تطبيقه مع بيلاروسيا ايضا.

واكد إن أميركا لن تنجح في مواجهة الدول المستقلة بالعقوبات، وقال: اليوم لم يعد العالم يتبع أميركا، وقد تمكنت الدول المستقلة من التغلب على نهج الشمولية الأميركية بتفاعلات واسعة في مختلف الارضيات بما في ذلك الاتحادات الاقليمية والدولية.

واوضح بان اعمالا شريرة واسعة ودفع المنطقة نحو الفوضى يجري من قبل الكيان الصهيوني بادارة الاميركيين، وقال: ليس من المقبول بأي حال من الأحوال أن تدعم بعض الحكومات الجرائم واسعة النطاق وقتل أكثر من 50 ألف شخص من الأبرياء من ناحية، ومن ناحية أخرى تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان. نحن نسعى لبناء عالم ملؤه العدل والإنصاف وبعيد عن ازدواجية المعايير في القضايا المهمة مثل حقوق الإنسان.

وفي هذا اللقاء، وجه رئيس بيلاروسيا، الدعوة للرئيس بزشكيان لزيارة بلاده وقال: نحن على استعداد لتسريع تنفيذ الاتفاقيات الثنائية، اذ ان لدى البلدين مجالات وقدرات كثيرة ومتنوعة لتوسيع العلاقات مع بعضهما البعض ونحن على استعداد لتبادل الخبرات والقدرات المتبادلة.

وصرح ألكسندر لوكاشينكو أن أسواق بيلاروسيا تتطلع إلى المنتجين والتجار والمنتجات الإيرانية، وقال: إن إنشاء الممر الشمالي الجنوبي له أثر كبير في تسهيل وصول المنتجين والتجار من البلدين إلى أسواق بعضهما البعض، ونحن نسعى بكل حزم لتطوير العلاقات الثنائية.

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